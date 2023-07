- Oxenfree II : Lost Signals sur Netflix

Publié le Jeudi 13 juillet 2023 à 11:15:00 par Romain Cappelletti

Oui oui, sur Netflix

La suite du jeu thriller surnaturel Oxenfree, intitulée Oxenfree II : Lost Signals est sorti sur diverses plateformes le 12 juillet 2023.Ce n'est pas la première fois que Netflix accueille un jeu dans ses services, on se souviendra notamment Black Mirror : Bandersnatch, qui est toujours disponible sur la plateforme. Mais ça surprend toujours.L'itrigue suit l'histoire de Riley Poverly, une chercheuse qui enquête sur des signaux de radiofréquence anormaux qui perturbent les systèmes électroniques.Il s'agit donc d'un jeu d'enquête et d'ambiance, déjà disponible sur Nintendo Siwtch, PS4, PS5, PC et MAC via Steam et la plateforme de streaming Netflix.