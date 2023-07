- Super Crazy Rythm Castle bientôt disponible

Publié le Jeudi 13 juillet 2023 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

Pour les plus déglingo du paf

Composé par les mêmes créateurs que Super Crazy Guitar Maniac Deluxe, Super Crazy Rythm Castle se positionne comme son successeur spirituel et promet une aventure rythmée et déjantée en solo ou entre amis (jusqu'à 4 joueurs).En complément de la nouvelle bande-annonce du jeu, Konami et Second Impact Games se sont alliés avec TikTok (c'est une première) pour offrir un aperçu de différents niveaux et modes de jeux par le biais de spectrexgaming magukarp et sholaheyy