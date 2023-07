(Test) Nacon Revolution X Pro Controller Camo : une manette plus ?

Publié le Jeudi 13 juillet 2023 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

Plus plus ?

Rangez vos manettes recourvertes de crasse et du sueur, Cedric en a une nouvelle à vous présenter !La nouvelle Nacon Revolution X Pro essaie de passer inaperçue avec son revêtement camouflage, mais rien n'échappe à l'oeil aiguisé de notre rédac' chef.Après l'avoir tripoté sans relâche et lui avoir fait des choses innomables, Cedric vous donne enfin son avis sur la nouvelle manette de Nacon. Et Cedric a toujours raison.