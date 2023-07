- Jagged Alliance 3 est sorti

Publié le Lundi 17 juillet 2023 à 10:20:00 par Romain Cappelletti

J'ai 70 heures dessus...

On ne l'attendait plus ! Près de 25 ans après la sortie de son prédécesseur, Jagged Alliance 3 débarque sur PC.Vous y contrôlerez une équipe de mercenaires devant libérer le pays fictif du Grand-Chien de ses oppresseurs (et peut-être oppresser un peu le peuple au passage quand-même).Dans ce jeu de stratégie au tour par tour, vous retrouverez l'humour et les références aux films d'action des années 90 qui font l'identité de la licence.Jagged Alliance 3 est déjà disponible via Steam et Gog . Et notre test est en cours de rédaction.