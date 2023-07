- Une nouvelle manette PS5 pour plus d'accessibilité

Publié le Lundi 17 juillet 2023 à 10:55:00 par Romain Cappelletti

Pas si accessible...

La nouvelle manette PS5 Access et dédiée aux joueurs en situation de handicap. Cette manette a été spécifiquement étudiée pour leur permettre une meilleure accessibilité et un meilleur confort de jeu.Une meilleur accessibilité motrice peut-être, mais pas financière. En effet la manette sera vendue au prix fort de 89,99La manette Access permettra aux joueurs de personnaliser l'agencement des touches grâce à différents capuchons de joystick ou de touches aux formes et designs variés. Il sera possible de l'utiliser depuis n'importe quelle orientation à 360° et y connecter des accessoires d'accessibilité tiers grâce à ses ports d'extension 3,5 mm standard.Cette nouvelle manette sera disponible à partir du 6 décembre 2023, et les précommandes débuteront à compter du 21 juillet sur le site de la PS5 et certains revendeurs.