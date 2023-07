Une collaboration innatendue pour le prochain Assassin's Creed

Publié le Lundi 17 juillet 2023 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

De quoi relancer la série

Ubisoft et OWO se sont associées pour faire d'Assassin's Creed Mirage une expérience de jeu à part.Si vous ne connaissez pas OWO, il s'agit d'une marque spécialisée dans les vestes haptiques, des vêtements connectés qui simulent les sensations du jeu pour les faire ressentir au joueur.Assassin's Creed Mirage proposera donc une expérience plus immersive que jamais, avec une veste haptique exclusive vendue pour l'occasion.Cette veste sera dans un premier temps en vente sur le site d'OWO, mais sera aussi disponible en pack avec le jeu prochainement.Pour rappel, Assassin's Creed Mirage sortira le 12 octobre 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.