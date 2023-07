- Relic Hunters Legend : BÃªta FermÃ©e

Publié le Lundi 17 juillet 2023 à 11:45:00 par Romain Cappelletti

Ça pète dans tous les sens

Relic Hunters Legend est un looter-shooter en vue de dessus dans lequel vous devrez chercher des trésors et trouver la bagarre !Vous pourrez jouer seul ou avec vos amis, jusqu'à 4 joueurs, et croyez-moi, ça va tirer dans tous les sens.Le jeu promet un vaste éventail d'arme et une grande diversité de gameplay, avec des personnages et des compétences personnalisables.La bêta fermée aura lieu du 20 au 24 juillet 2023 sur Steam Aucune date de sortie officielle n'a été communiquée pour le moment, alors ça vaut peut-être le coup de la tester, cette bêta !