- Train Valley World, Ã  sortir sur PC en 2024

Publié le Lundi 17 juillet 2023 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Bout d'tchou

Nouveau venu dans la série des Train Valley, le jeu Train Valley World est développé par le studio Flazm et édité par tinyBuild. Le jeu sortira sur PC en 2024.Dans Train Valley World, vous allez découvrir le chemin de fer des années 1900, en pleine révolution industrielle et devoir créer et exploiter un réseau de transport ferroviaire dans des cartes inspirées de lieux réels tels que Londres, Las Vegas, Le Caire, Athènes ou Francfort.Un éditeur de niveaux sera également de la partie.Stratégie, puzzles, gestion... le jeu permettra également à 4 joueurs de jouer en coop ou en versus sur les mêmes cartes.