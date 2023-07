- Enshrouded : Construction et Terraformation

Publié le Lundi 17 juillet 2023 à 11:50:00 par Romain Cappelletti

Enshrouded est un jeu d'action et de survie en coop. Comme dans beaucoup de jeux du genre vous pourrez y construire de nombreux bâtiments et infrastructures. C'est sur cette fonctionnalité que s'attarde le dernier trailer, qui présente et explique pas à pas le système de construction.Vous pourrez aussi rencontrer des PNJ à qui offrir le gîte dans votre base. Ces derniers pourront vous venir en aide si vous leur donner les constructions adaptées (faîtes une forge et votre forgeron forgera).Ce trailer fait suite à un précédent présentant le système de combat du jeu.Enshrouded est plutôt beau et semble offrir une grande liberté aux joueurs.On sait qu'il sortira prochainement sur Steam , mais on a pas d'autre informations pour l'instant.