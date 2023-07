The Creator, le 27 septembre au cinéma

Publié le Mardi 18 juillet 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Même si ses précédents films, à savoir Monsters (2010), Godzilla (2014) et Rogue One : A Star Wars Story (2016) ont été très loin de nous convaincre, pour ne pas dire qu'ils étaient, à bien y réfléchir, un peu merdiques, on laissera sa chance à Gareth Edwards pour son nouveau film, The Creator, à sortir le 27 septembre prochain au cinéma.Un film entre SF et post-apo dans lequel les humains luttent contre des IA, dirigées par le Créateur. Un ancien agent des forces spéciales, Joshua, est chargé de traquer et éliminer le Créateur.John David Washington, Gemma Chan, Ken Watanabe, Sturgill Simpson, Madeleine Yuna Voyles et Allison Janney se partagent l'affiche.Allez, hop, nouvelle bande-annonce.