The Caligula Effect 2 sort le 20 octobre sur PS5

Publié le Mardi 18 juillet 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Sans regret

Déjà sorti sur PS4 et Nintendo Switch, The Caligula Effect 2 sortira sur PS5 le 20 octobre prochain. Ce JRPG vous entraîne dans un monde où vous devrez combattre une poupée virtuelle appelée Regret afin de vous échapper de son monde artificiel : le Redo, créé pour piéger les humains accablés par leurs regrets.Quand une idole, qui répond au nom de X, arrive à pirater le monde de Redo, elle regroupe des étudiants pour former le Go-Home Club et combattre la poupée maléfique.Le jeu dispose d’une mécanique spéciale, l’Imaginary Chain, qui vous permet de prédire les mouvements de l’ennemi afin de choisir la meilleure stratégie à adopter. Le jeu est notamment écrit par Tadashi Satomi, le scénariste des jeux Persona, et porte un soin tout particulier à sa bande-son très rythmée et inspirée des vocaloids.