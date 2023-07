Exoprimal est là

Publié le Mardi 18 juillet 2023 à 09:45:00 par Romain Cappelletti

Robots VS Dinos

Exoprimal compile les plus grands fantasmes des enfants des années 90 : des robots et des dinosaures.Pour stopper l'invasion des dinosaures, Exoprimal vous propose de revêtir l'un des dix exosquelettes disponibles.Ces exosquelettes jouissent chacun de capacités uniques, et il vous faudra faire équipe avec d'autres joueurs pour venir à bout des dinos qui menacent le monde.Capcom promet de nombreuses mises-à-jour à venir, dont la première est prévue pour le 17 août et incluera de nouvelles variantes pour les exosquelettes.Exoprimal est d'hors et déjà disponible sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et sur le Xbox Game Pass.