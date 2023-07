Assassin's Creed Codename Jade : Bêta fermée

Publié le Mardi 18 juillet 2023 à 11:15:00 par Romain Cappelletti

Enfin Assassin's Creed en Chine !

Le prochain jeu mobile estampillé Assassin's Creed : Codename Jade s'offre une bêta fermée disponible sur Android et IOS à partir du 3 août.Les joueurs incarneront Xia, et pourront parcourir la Chine alors qu'une ère commerciale débute entre l'Orient et l'Occident, apportant son lot d'opportunités, mais aussi de complots et traîtrises. Ils pourront explorer la Chine d'il y a 2000 ans en monde ouvert et y retrouver différents monuments avant qu'ils aient subit le passage du temps.