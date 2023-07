- Moving Out 2 : démo jouable et date de sortie

Publié le Mercredi 19 juillet 2023 à 11:15:00 par Romain Cappelletti

Un jeu qui déménage

Moving Out 2 est un jeu multijoueur dans lequel vous incarnez une équipe de déménageurs.Avec une physique poussée et des graphisme colorés, Moving Out 2 promet d'être un excellent choix de jeu canapé pour des soirées entre amis.Vous devrez y faire équipe pour déménager le mobilier de différentes maisons, dans un univers fantastique et un peu déjanté.La sortie de Moving Out 2 est prévue sur PC et Nintendo Switch pour le 15 oaût 2023.En attendant, vous pouvez déjà précommander le jeu ou tester la démo (PC et Switch)Ou vous pouvez juste regarder le trailer, c'est vous qui voyez.