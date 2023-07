Ember Knights est déjà disponible

Publié le Mercredi 19 juillet 2023 à 10:15:00 par Romain Cappelletti

Ils sont trop pipous !

Ember Knights est un roguelike en style pixel art dans lequel vous incarnez un Ember Knight (un chevalier braise) dans sa quête pour restaurer l'Ember Tree.Vous pourrez jouer seul ou en coop avec jusqu'à trois amis fracasser (ou au moins essayer) des boss plutôt impressionants.La direction artistique semble assez efficace, et c'est un point important, car Ember Knights promet d'être un jeu très dynamique, il faut donc qu'il soit le plus lisible possible.Ember Knights est d'hors et déjà disponible sur Steam et sur Nintendo Switch