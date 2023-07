- Viewfinder est sorti

Publié le Mercredi 19 juillet 2023 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

Sera-t-il à la hauteur des attentes ?

Viewfinder est disponible depuis le 18 juillet 2023 sur Steam et PS5.Si vous étiez passé à côté de ce jeu très attendu, laissez-moi vous faire un topo rapide.Viewfinder est un jeu de puzzle qui joue sur la perspective l'image. Il fait un peu penser un Superliminal, un jeu du même style dont les objets pouvaient changer de tailler en fonction de la façon dont le joueur les manipulait.Dans Viewfinder, vous aller pouvoir prendre des photographies et les utiliser pour modifier le monde et vous créer un chemin.Mais un trailer vaut toujours mieux qu'un long discours :