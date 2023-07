Blackout Protocol en early access

Publié le Jeudi 20 juillet 2023 à 09:45:00 par Romain Cappelletti

Un flingue, un zombie, l'équation est facile

Blackout Protocol est un roguelike shooter dans lequel vous devrez vous débarrasser de hordes de zombies.Pour se faire, vous pourrez faire équipe avec jusqu'à 2 autres joueurs et aurez accès à un vaste éventails d'armes.Blackout Protocol est déjà disponible en early access sur Steam Pour le moment, cette version early access propose 4 personnages, 5 niveaux différents, et des dialogues intégralements doublés en anglais.Des mises à jours à venir devraient ajouter plus de contenu de manière régulière jusqu'à la sortie officielle du jeu.