(Test) MSI Pro MP161, un écran portatif pour PC et consoles

Publié le Mercredi 19 juillet 2023 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

L'accessoire indispensable en vacances ou déplacement

Aujourd'hui, un peu de HardWare : Cedric parle de son expérience avec le nouvel écran portatif MSI Pro MP161, et le moins que l'on puisse dire, c'est que monsieur à le goût du luxe.Comprenez que c'est toujours la galère de devoir se partager la télé ou un petit écran lors de déplacements à plusieurs ou de vacances en famille...Mais c'est les vacances ! Il faut sortir Cedric, profiter du soleil, passer du temps en famille et jouer à des jeux de société en sirotant un petit rosé ou une quelconque boisson alcoolisée. En plus tu as la chance d'être en France, ce merveilleux pays où il est dans les moeurs de partager son alcoolisme avec ses enfants !Bref, les écrans portatifs, c'est tout de même bien pratique.