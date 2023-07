Warhammer Age of Sigmar : Realms of Ruin, focus sur une nouvelle faction

Publié le Jeudi 20 juillet 2023 à 10:00:00 par Romain Cappelletti

This is Waaagh boyz !

Warhammer Age of Sigmar : Realms of Ruin est le prochain jeu de stratégie estampillé Warhammer.Un nouveau teaser à été mis en ligne, il s'agit d'une vidéo présentant une nouvelle faction jouable : les Orcs d'Orruk Kruleboyz.Si comme moi, vos superbes figurines ne sont plus jouables depuis la mise à jour d'Age of Sigmar, vous aurez bientôt l'occasion de disputer de nouveaux des parties endiablées. Et ceci, sans que vos armées se fassent massacrer dès le premier tour !Warhammer Age of Sigmar : Realms of Ruin n'a pas encore de date de sortie officielle, mais on sait qu'il sera disponible sur Xbox Series, PS5 et PC.