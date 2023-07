The Repair House est disponible

Publié le Jeudi 20 juillet 2023 à 10:45:00 par Romain Cappelletti

Pour se détendre avant la sieste

Si vous avez aimé PC Building Simulator, vous aimerez The Repair House, un tout nouveau jeu des même développeurs.The Repair House est un simulateur... de réparation d'objets en tout genres. Consoles rétro, lecteurs vinyles ou machines à pop-corn, vous serez libre de donner une nouvelle vie à des tas d'objets différents. Un jeu calme, pour jouer à votre rythme et vous détendre.The Repair House est déjà disponible sur Steam , et profite d'une réduction pour sa semaine de lancement.