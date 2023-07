The Remnant II : nouveau gameplay trailer

Publié le Jeudi 20 juillet 2023 à 11:15:00 par Romain Cappelletti

On hâte de le tester

L'actualité chauffe autour de The Remnant II, et maintenant que tous les personnages jouables ont été présentés, Gearbox a récemment publié une nouvelle vidéo de gameplay qui vous permettra d'apprendre les bases du jeu et de l'univers de The Remnant.En plus de l'arsenal inhérent à chaque archétype, les joueurs pourront utiliser des objets consommables pour améliorer leurs capacités sur le terrain ou soigner leurs blessures.Gardez l'oeil ouvert, car vous aurez besoin de récupérer du matériel lors de vos expéditions afin d'améliorer votre équipement.Si les archétypes proposent de quoi bien débuter votre aventure, vous pourrez entièrement personnaliser votre personnage et son équipement pour être prêts faire face à n'importe quelle situation, seul, ou en équipe.Pour rappel, la sortie de Remnant II est prévue pour le 25 juillet 2023, sur Xbox Series, PS5 et PC.