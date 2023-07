Oaken sort de l'accès anticipé

Publié le Vendredi 21 juillet 2023 à 10:00:00 par Romain Cappelletti

Une ambiance mystique et des graphismes plutôt jolis





Oaken, un roguelite stratégique disponible depuis 1 an en early access, vient de sortir en version 1.0.Il s'agit d'un jeu basé autour de cartes, dans lequel vous devrez construire votre deck. La stratégie que vous employez est déterminante, ainsi que votre placement sur la grille composée de cases hexagonales qui forme l'arène.Le jeu se vend comme facile à apprendre et à prendre en main, mais très difficile à maîtriser, et propose plusieurs difficultés pour que chacun puisse jouer à son rythme sans frustration.Oaken est déja disponible sur PC et Nintendo Switch.