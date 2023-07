Le remake de Rune Factory 3

Publié le Vendredi 21 juillet 2023 à 09:30:00 par Romain Cappelletti

Elles sont un peu jeunes non ?

Rune Factory est une série de jeux d'aventure qui proposent aux joueurs de nombreuses activités en passant par le craft, la cuisine et la romance.En effet, la spécificité de Rune Factory repose dans son vaste choix de personnages avec lesquels le joueur pourra entretenir et développer une relation.Rune Factory 3 se voit offrir un remake sur PC et Nintendo Switch, à venir le 5 spetembre 2023.En attendant la sortie du ce remake, la chaîne youtube de Marvelous, les éditeurs du jeu, vous propose de découvrir les différentes bachelorettes que vous pourrez séduire, ou qui vous séduiront.