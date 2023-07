Lakeburg Legacies est disponible

Publié le Vendredi 21 juillet 2023 à 10:15:00 par Romain Cappelletti

L'amour dans l'air ?

Lakeburg Legacies est un jeu de gestion dans lequel vous devrez faire prospérer et développer une petite bourgade pour, peut-être, en faire un vaste royaume.Il faudra bien gérer vos ressources et construire les bonnes infrastructures pour répondre aux besoins de vos villageois. De plus vous pourrez pousser ces derniers à se marier entre eux. Vos villageois ont différents traits et personnalités qui impacteront leurs relations, et ces dernières pourraient bien changer le destin de votre royaume en devenir.L'originalité de Lakeburg Legacies est portée par son système de mariages et de relations entre les personnages qui, s'il tient ses promesses, permettra une grande rejouabilité.Lakeburg Legacies est déjà disponible sur PC, via GoG et Steam