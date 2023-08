- Relic Hunters Légende présente Jimmy

Publié le Lundi 14 août 2023 à 09:30:00 par Romain Cappelletti

Hâte de découvrir les autres personnages

Relic Hunters Légende est le prochain looter-shooter multijoueur édité par Gearbox, qui a publié une nouvelle vidéo sur sa chaîne Youtube.Cette vidéo s'attarde sur Jimmy, un des personnages jouables de Relic Hunters Légende, et présente ses compétences sous la forme d'un tutoriel. En effet, chaque personnage jouable dispose de ses propres compétences qu'il vous faudra apprendre à maîtriser.Jimmy peut effectuer un dash, qui lui permet de se déplacer sur une courte distance en évitant les attaques ennemies, et donner un coup de pied qui repousse les ennemis devant lui.Il peut aussi faire ricochet ses tirs entre les ennemis, et charger une grenade avant de la lancer. Jimmy a accès à plusieurs types de grenades, chacun correspondant à un niveau de charge différent.Enfin, Jimmy a accès à la compétence ultime "Transe des armes" : lorsqu'il utilise cette compétence, Jimmy tire des projectiles explosifs tout autour de lui pendant un court laps de temps.Relic Hunters Legend sortira prochainement sur Steam