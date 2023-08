(Test) Oceanhorn 2 : Knights of the Lost Realm (Mobile, Switch, PS5, Xbox Series, PC)

Publié le Vendredi 11 août 2023 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

Bonne aventure, mauvais combats

Aujourd'hui c'est Oceanhorn 2 qui est à l'honneur ! Ce jeu d'aventure indépendant reprend les codes d'un Zelda 3D classique (avant Breath of the Wild) et propose plein de petits ajouts sympas.Il y a aussi de fausses bonnes idées, comme ce fichu jeu de Tarot, sur lequel j'ai passé BEAUCOUP trop de temps. Tout ça pour réaliser que ce mini-jeu est truqué, ce qui le rend absolument et terriblement frustrant et, soyons sincères, inintéressant.Heureusement, le Tarot, c'est juste un mini-jeu optionnel, et, croyez moi, il y a beaucoup d'autres activités à faire de Oceanhorn 2.