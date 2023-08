Enchanted Portals : date de sortie annoncée

Publié le Vendredi 11 août 2023 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

C'est Cuphead

Enchanted Portals, un jeu de plateformes et de tir au style cartoon sortira bientôt.Aidez Penny et Betty, deux apprentis magiciens, à rentrer chez eux en passant par de nombreuses dimensions dans lesquelles ils rencontreront de dangereux ennemis.Enchanted Portals est un jeu de plateformes en 2D et en coop à 2 joueurs.Le jeu sortira sur PC et consoles le 6 septembre 2023, avec un délai de quelques jours pour les versions PS4 et Xbox One.