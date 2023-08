- Le festival Pokemon Go approche !

Publié le Vendredi 11 août 2023 à 10:15:00 par Romain Cappelletti

Le festival est court, alors soyez prêts

Ce mois d'août, des évènements organisés par Pokemon Go aux quatre coins du monde se sont produits et se produiront.Prochaine étape : New York, du 18 au 20 août, pour un nouveau week-end d'activités et de défis.Pour que les joueurs du monde entier puissent profiter du festival, un évènement spécial disponible à tous sera accessible les 26 et 27 août. Plus de 70 pokémon spéciaux apparaîtront durant ce festival, et les dresseurs les plus téméraires pourraient bien mettre la main sur Méga-Rayquaza.La participation est gratuite, mais un ticket spécial sera disponible à l'achat dans la boutique du jeu pour optimiser votre expérience et gagner quelques récompenses suppplémentaires, comme le pokémon fabuleux Diancie.