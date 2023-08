- Running Fable dÃ©boule sur Switch

Publié le Vendredi 11 août 2023 à 09:30:00 par Romain Cappelletti

Un jeu de course plutôt original

Déjà disponible sur PC, Mac et consoles Xbox depuis novembre 2022, le jeu de course et de plateformes Running Fable s'offre un portage Switch.Running Fable est une adaptation de la célèbre fable du lièvre et de la tortue. Prouvez que le lièvre sera toujours plus rapide, ou que tout vient à point qui sait attendre.Avant chaque course, les joueurs peuvent placer divers pièges et bonus sur la carte afin d'augmenter leurs chances de victoire.Une fois les objets placés, c'est l'heure de courir ! Tracez votre propre chemin jusqu'à l'objectif et tentez d'arriver en premier.Le portage Switch de Running Fable est déjç disponible sur le nintendo e-shop.