- Project Downfall arrive sur Nintendo Switch

Publié le Jeudi 10 août 2023 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

Encore un portage

Décidément, la nintendo Switch est LA console sur laquelle les jeux sortent en retard.Aujourd'hui c'est au tour de Project Downfall, un Doom-like mêlant 2D et 3D, d'annoncer sa venue prochaine sur la console nomade.Déjà disponible sur PC et Xbox One depuis 2019, Project Downfall vous propose, en plus d'un gameplay dynamique et intense, de faire des choix qui altèreront le scénario. De plus, vous devrez veillez à garder votre santé mentale dans un état convenable, tout ça sans moyen de restaurer votre santé au cours des niveaux.On a pas encore de date précise pour ce portage. Alors vous devrez vous contenter d'un sobre "Coming Soon" pour le moment.