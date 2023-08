- Unidentified Falling Objects est disponible

Publié le Jeudi 10 août 2023 à 10:45:00 par Romain Cappelletti

Objets Valdingant Non-Identifiés

U.F.O, pour Unidentidied Falling Objects est déjà disponible !Ce jeu de réflexion et de plateformes coloré en 2D vous demandera de faire bien attention à vos arrière pour survivre le plus longtemps possible dans divers puzzles et casse-tête mortels.Vous pourrez débloquer divers objets, bonus et équipement pour augmenter vos chances de survie, et affrontez les autres joueurs en ligne ou en local dans des duels endiablés.Vous pouvez dès à présent jouer à UFO : Unidentified Falling Objects sur Steam et Nintendo Switch.