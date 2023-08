- Trine 5 présente Zoya : la Voleuse

Publié le Jeudi 10 août 2023 à 09:30:00 par Romain Cappelletti

"No time like rope time"

Une nouvelle vidéo parue sur la chaine Youtube de THQ Nordic présente le personnage jouable Zoya, la voleuse de Trine 5.Cette vidéo s'inscrit dans une série de trailers, chacun dédié à la présentation de l'histoire et des capacités d'un personnage de Trine 5 : A Clockwork Conspiracy.Zoya est seulement équipée d'une corde et d'un arc, mais comme au poker, ce ne sont pas les cartes qui comptent : c'est ce que vous en faites. Ainsi, la voleuse peut se servir de son équipement réduit mais très versatile pour effectuer un grand nombre d'actions différentes.La corde pourra servir de pont pour elle et pour les autres joueurs, mais peut aussi lui permettre de se téléporter à son point d'arrivée.Avec son arc, Zoya fait des miracles, et peut tirer des flèches élémentaires pour interagir avec l'environnement ou infliger de lourds dégâts aux ennemis, elle a aussi accès à un tir ricochet, qui rebondit sur les ennemis, et une bombre collante qui fera sans nul doutes des ravages.Retrouver le spotlight de Zoya, la voleuse apathique ci-dessous.Trine 5 sortira le 31 août 2023, sur PC et consoles.