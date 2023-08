Jump In : la nouvelle Web-série réalisée par Xbox

Publié le Mercredi 9 août 2023 à 10:45:00 par Romain Cappelletti

Un an après le lancement de "Power Your Dreams", dans laquelle 10 membres des équipes de France de football masculine et féminine partageaient leurs aspirations et leurs rêves, Xbox remet le couvert avec "Jump In".Encore une fois réalisée en collaboration avec les équipes de France de football, cette nouvelle série cherche à inspirer la nouvelle génération de joueuses et de joueurs, et de vous inviter à soutenir les Bleues."Jump In" cherche à rapprocher le football et le jeu vidéo, et les joueuses parlent avec sincérité de leurs expériences. L'inclusion est au coeur de ces échanges, et les joueuses évoquent le rôle essentiel qu'ont joués la diversité et l'acceptation dans leur parcours.Pour tous les détails, on vous invite à cliquer ici Et pour visionner la web-série, ça se passe par là