Calico, le jeu de café à chat arrive sur Playstation

Publié le Mercredi 9 août 2023 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

C'est trop mignon, j'en ai la nausée

Doté de graphismes bien à lui, Calico est une jeu d'aventure et de simulation dans lequel vous tenez un café à chats.Mais vous n'êtes pas limité aux chats et pourrez intéragir avec toutes sortes de félins, canidés et autres panda roux.Gérez et décorez votre café pour attirer la clientèle et vous y faire des tas d'amis, humains ou non.Avec un peu de magie, tout est possible ! Volez en balai, ou faîtes grandir vos compagnons pour grimper sur leur dos et explorer le monde.Déjà disponible sur PC, Switch et Xbox Series, Calico arrivera prochainement sur les consoles Playstation.