Jumplight Odyssey : un jeu de gestion dans l'espace

Publié le Mercredi 9 août 2023 à 09:30:00 par Romain Cappelletti

C'est plutôt original

Jumplight Odyssey est un jeu de gestion dans l'espace.Le joueur incarne la princesse Euphora, aux commandes du vaisseau "SDF Catalina". Poursuivi par l'amiral Voltan et les Zutopans, naviguez à travers la galaxie à la recherche d'une nouvelle Terre promise.Vous devrez gérer vos ressources, veiller à la survie de vos citoyens, mais aussi à leur confort, afin qu'ils ne perdent pas espoir.Créez de nouvelles infrastructures, réparez et améliorez votre vaisseau et prenez les décisions qui s'imposent pour assurer un avenir à votre peuple.Jumplight Odyssey sortira en accès anticipé le 24 août 2023 sur Steam