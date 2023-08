- Redécouvrez un shooter des années 90

Publié le Mardi 8 août 2023 à 11:30:00 par Romain Cappelletti

Un remaster un peu facile...

Le 31 juillet dernier est sorti Rise of the Triad : Ludicrous Edition, une réédition du shooter éponyme des années 90.Parmi les nouveauté de ce remaster, vous pourrez profiter de graphismes 4K en 60 fps, ainsi que d'un mode multijoueur voyant s'affronter jusqu'à 12 joueurs à la fois.Aujourd'hui disponible sur PC via Steam et Gog, Rise of The Triad devrait sortir sur les consoles Playstation, Xbox et Nintendo prochainement.