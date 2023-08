- Quantum Recharged, un nouveau jeu Atari

Publié le Mardi 8 août 2023 à 10:40:00 par Romain Cappelletti

Tron dans l'espace

Quantum Recharged est l'héritié de Quantum, né sur arcade il y a une quarantaine d'années.Vous retrouverez le gameplay bien connu du titre, qui vous demandera de créer des zones à l'aide de la trainée laissée par votre vaisseau, zones qui détruiront les ennemis qu'elles englobent.Cette version Recharged propose des graphismes modernisés, ainsi que de nouveaux ennemis et de nouveaux mouvements.Un jeu certainement plus fun en coop à deux joueurs.Quantum Recharged sortira le 17 août prochain sur PS4, PS5, Xbox Series, Switch, PC, et console Atari.