- Un nouveau trailer de Fatal Fury : City of the Wolves

Publié le Mardi 8 août 2023 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

Une annonce pour The King of Fighters XV en prime

A l'occasion de l'Evo 2023, le prochain jeu Fatal Fury a été annoncé !Pas d'infos quant à la date de sortie ou les plateformes concernées pour le moment, seulement un court trailer, le titre du jeu : City of the Wolves, et l'affirmation que le jeu est "furieusement en développement".Ceci-dit, une annonce concernant The King of Fighters XV a été glissée : le titre accueillera Nadj, un nouveau personnage DLC dès le 8 août (aujourd'hui donc), et le prochain personnage DLC, Duo Lon, arrivera en octobre !De plus, KOF XV ainsi que d'autres titres de la license sont en promotion sur Steam jusqu'au 17 août, vous savez quoi faire.