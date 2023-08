Monster Hunter Now : 1 million de pré-inscriptions

Publié le Mardi 8 août 2023 à 11:10:00 par Romain Cappelletti

Tout est dans le titre

Monster Hunter Now, le prochain jeu de la fameuse franchise de jeux de chasse aux monstres et autres dinosaures géants a enregistré plus d'un milion de pré-enregistrements. Chaque pallier donnera de nouvelles récompenses aux joueurs pré-enregistrés lors de la sortie du jeu.Notez que Monster Hunter Now est un jeu mobile, et que les pré-inscriptions sont gratuites. Ce chiffre devient tout de suite moins impressionant.Rendont à César ce qui est à César, forcé d'admettre qu'un jeu Monster Hunter mobile est un projet ambitieux. On a hâte de voir le résultat.Monster Hunter Now sera disponible le 14v septembre 2023 sur IOS et Android, vous pouvez d'hors et déjà vous pré-inscrire ici