- Hauma : A Detective noir Story, date de sortie annoncée

Publié le Mardi 8 août 2023 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

Hauma : A Detective Noir Story est, comme son nom l'indique, un jeu d'enquête doté d'une hisoire sombre.Avec des graphismes fortement inspirés de la bande-dessinée et du genre visual novel, Hauma promet d'être une aventure rafraîchissante.Le gameplay prend la forme d'un point and click classique, vous proposant divers choix de dialogues.Une fois que vous aurez accumulé assez d'indices et d'informations, vous porrez connecter le tout pour tirer vos conclusions et résoudres les mystères qui se trames dans l'ombre...Hauma sera disponible sur PC et Nintendo Switch à partir du 11 septembre 2023.