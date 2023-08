- Farworld Pioneers bientôt sur Playstation

Publié le Mardi 8 août 2023 à 11:15:00 par Romain Cappelletti

L'héritier de Starbound

Farworld Pioneers est un jeu d'action et de construction en 2D dans lequel vous devrez explorer une planète inhabitée et y faire prospérer votre colonie.Débutez à partir de rien, explorez la planète, récoltez des ressources, et fabriquez un abri de fortune pour établir votre campement de base, que vous ferez grandir à mesure de votre progression.Réalisé par les développeurs d'Igloosoft, on reconnait bien l'influence de Starbound.Farworld Pioneers est déjà disponible sur PC, Xbox et GamePass, et sortira sur les consoles Playstation le 14 août prochain.