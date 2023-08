(Test) Adidas RPT-02 Sol, un casque au top pour le sport

Publié le Mardi 8 août 2023 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

Une autonomie de dingue

L'été est là depuis un moment, alors c'est un peu tard pour préparer votre summer body cette année. Cependant, il n'est jamais trop tard pour préparer l'an prochain, et quelque chose me dit qu'il faudra vous y mettre dès maintenant si vous voulez être présentable sur les plages en 2024.On est dans la même équipe, le sport, c'est pas ce que je préfère non plus, et j'ai tendance à m'ennuyer assez rapidement (sauf quand je fais de l'escalade parce que c'est trop bien). Et bien, Cedric vous propose une bonne solution pour écouter de la musique, la radio ou vos livres audio pendant vos activités sportives.