Shadow of the Ninja - Reborn : une date annoncÃ©e

Publié le Mercredi 9 août 2023 à 10:15:00 par Romain Cappelletti

Le retour d'une license plus vieille que moi

Shadow of the Ninja est de retour après 33 ans d'absence ! On peut dire que ça fait un petit moment maintenant.La franchise de jeux de combats et de plateformes en 2D revient avec un nouvel épisode, le bien nommé Reborn.Le jeu s'est annoncé via un très court trailer et, une chose est sûre, on veut en veut plus !Vous pourrez jouer à 2 en coopération, et profiter des graphismes en pixel art qui donnent superbe côté rétro au jeu, tout en étant plutôt détaillés.Si vous aviez oublié l'existence de Shadow of the Ninja, vous pourrez pleinement redécouvrir la license avec ce nouveau titre, à venir sur Switch, PC, PS4, PS5 et Xbox Series en printemps 2024.