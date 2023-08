Abriss : date de sortie annoncÃ©e

Publié le Mercredi 9 août 2023 à 09:45:00 par Romain Cappelletti

La destruction dans la paume de ta main

Dans Abriss, vous devrez construire des infrastructures complexes dans le but de détruire divers obstacles.Si durant votre enfance vous construisiez des murs en LEGO ou en Kapla pour mettre un grand coup de pied dedans un fois terminé, vous adorerez Abriss.En plus du mode campagne, Abriss propose un mode Endless dans lequel vous devrez faire le meilleur score possible, ainsi qu'un mode bac à sable pour laisser s'exprimer votre créativité et la partager avec la communauté via le steamworkshop.Abriss a été récompensé pour la "meilleure conception graphique" au German Computer Game Award 2023, alors vous êtes assuré de provoquer de splendides explosions !Abriss est déjà disponible en early access sur Steam , et sortira officiellement le 5 septembre 2023.Notez qu'à partir de 25 septembre 2023, le prix du jeu augmentera légèrement.