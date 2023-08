Songs of Silence : une bêta fermée arrive

Publié le Mercredi 9 août 2023 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

Cartes, gestion et stratégie : miam

Songs of Silence est un jeu de stratégie se déroulant dans deux mondes imaginaires distincts, menacés par le Silence dévorant. Il offre un mélange unique de gestion de royaume au tour par tour, d’exploration et de développement de héros, ponctués de batailles en temps réel courtes et intenses.Les actions que peut effectuer le joueur prennent la forme de cartes à jouer.Une bêta fermée sera disponible à partir du 14 août prochain.Cette bêta consistera en deux modes de jeu : Un extrait du mode campagne comprenant les deux premières cartes du jeu, et un mode PvE pour expériementer le système de combat contre l'I.A.Le jeu sortira sur Steam , la bêta n'étant elle-même pas encore disponible, on ne connait pas encore la date de sortie officielle.