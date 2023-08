Sonic : Fast. Friends. Forever.

Publié le Mercredi 9 août 2023 à 11:15:00 par Romain Cappelletti

Peut-être une grosse annonce à venir ?

En hommage à Sonic et à la communauté de joueurs, Sega présente sa campagne Fast. Friends. Forever.Cette campagne a débuté par un trailer d'une minute, et continuera tout l'été avec une bande-dessinée numérique dont les première planches sont disponibles depuis le 8 août ; le Sonic Symphony World Tour où vous pourrez retrouver Sonic et ses amis accompagnés des musiques des jeux.Mais aussi la saison 2 de TailsTube, qui met en scène les aventures de Tails.Enfin, un site dédié à toutes les activités liées à la campagne est disponible ici