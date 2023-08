Stray Gods sort très bientôt

Publié le Mercredi 9 août 2023 à 11:30:00 par Romain Cappelletti

En chanson ! Lalalalalaaaa

Stray Gods : The Roleplaying Musical est un jeu narratif porté par la musique.Vous incarnez Grace, dans un monde où les Dieux grecs se cachent parmi les mortels. Servez-vous de vos pouvoirs de persuasion musicale pour rallier de nouveaux amis à votre cause, et éludcidez les mystères derrière la mort de la dernière Muse.Vos choix guideront votre enquête et altrèreront l'histoire, alors un conseil : faites les bons !Stray Gods : The Roleplaying Musical sortira sur PC et consoles le 10 août prochain, soit le lendemain de la sortie de cet article.