- Découvrez le monde de Waven

Publié le Jeudi 10 août 2023 à 09:45:00 par Romain Cappelletti

Un jeu qui va faire des vagues

Waven est un RPG d'aventure, héritier de Dofus et Wakfu, qui se passe dans le même univers que ces derniers.Ankama a récemment diffusé la première d'une série de vidéos visant à présenter l'univers de Waven.Le monde de Krosmoz a été submergé par un un terrible cataclysme : La Grande Vague, qui a tout détruit sur son passage, ne laissant aux rares survivants qu'un monde recouvert d'eau et quelques îles à explorer. Quelques temps plus tard, alors que lev monde se remettait à peine de ses émotions, des évènements étranges commencent à se produire un peu partout.Accompagné d'Evangeline, un personnage déjà présent dans Wakfu, parcourrez le monde à la recherche de réponses, et d'un moyen d'offrir enfin au monde de Krosmoz un peu de tranquilité.De plus, un communiqué annonce le partenariat d'Ankama et de New Tales pour l'édition mondiale du jeu.Waven sortira en early access le 16 août prochain, sur PC, Mac, Android et IOS.