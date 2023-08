- EA Sports FC 24 présente le mode Ultimate Team

Publié le Jeudi 10 août 2023 à 10:15:00 par Romain Cappelletti

Oui, on peut faire des équipes mixtes

Pour rappel, EA Sports FC 24 est le prochain jeu de sport, plus précisément de football d'EA, ainsi que le remplaçant de FIFA.Le mode de jeu Ultimate Team vous permettra de former votre propre équipe, qui pourra à être composée de joueuses comme de joueurs.Pour obtenir de nouveaux joueurs, il faudra toujours ouvrir des packs, comme dans FIFA.Une vidéo présentant en détails le fonctionnement du mode Ultimate Team est disponible, sachez déjà que vous pourrez recruter des joueurs "Légendaires" qui ont terminé leur carrière, et que les joueurs répondent à un système d'affinité qui les rendra plus efficaces si bien utilisé.EA Sports FC 24 sortira le 29 spetembre 2023 sur consoles et PC.