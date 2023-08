Playstation Plus : les nouveautés de mi-août

Publié le Jeudi 10 août 2023 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

Il y a quelques bons titres

Comme chaque mois, le service Playstation Plus ajoute une nouvelle sélection de jeux à son catalogue.A l'exception de Sea of Stars, qui sortira le 29 août, les adhérents aux différents services Playstation Plus auront accès aux contenus suivants dès le 15 août 2023 :

PlayStation Plus Extra et Premium :

Destiny 2 : La Reine Sorcière | PS4, PS5

| PS4, PS5 Moving Out 2 | PS4, PS5

Sea of Stars | PS4, PS5

Destroy All Humans 2 Reprobed | PS4, PS5

Two Point Hospital: Jumbo Edition | PS4

Source of Madness | PS4, PS5

| PS4, PS5 Cursed to Golf | PS4, PS5

Dreams | PS4

Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures | PS4, PS5

Lawn Mowing Simulator: Landmark Edition | PS4, PS5

Spellforce III Reforced | PS4, PS5

Midnight Fight Express | PS4

PlayStation Plus Premium Classics :